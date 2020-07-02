Берлин будет стремиться к более тесному взаимодействию с Москвой во время своего председательства в Совете ЕС. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

с чего всё началось

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал о том, что из-за противоречий с США Германия вынуждена переориентировать внешнеполитический курс на Россию, пишет RT.

Эксперт: Германия вынуждена переориентироваться с США на Россию

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