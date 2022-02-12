РИА НовостиЭксперт Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от уплаты части налогов и пошлинДля граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.РИА Новости"Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты", — отметил эксперт.ПРАЙМТакже пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога (если площадь земельного участка не превышает 6 соток) и налога на имущество.REGNUMС 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах, включая бесплатную одежду, обувь, продукты и тд.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаREGNUMБрянские новостиПрофильФАННародные новостиСоциальные новостиРамблерКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейVSE42.RUНевские НовостиLentaChel.ruЦарьградНациональная служба новостейТелеканал 360°Пятый каналАМИТЕЛАктуальные НовостиВечерняя МоскваПодробнее о событииЭксперт Гиринский: пенсионеров освободят от уплаты налога на имущество в 2022 годуТелеканал 360°21:23Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеры будут освобождены от уплаты налога на имуществоПРАЙМ20:04Самое цитируемоеЭкономист Гиринский напомнил, что в этом году пенсионеров освобождают от ряда платежейГазета.Ru22:32Экономист Гиринский напомнил пенсионерам о свободе от уплаты части пошлин и платежейLenta.ru21:34Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от ряда платежейRT на русском23:18Экономист Гиринский перечислил важные льготы для пенсионеровURA.Ru20:55Эксперт Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от уплаты части налогов и пошлинРИА Новости20:15Показать ещёОценить854Поделиться