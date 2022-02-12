Андрей Гиринский: «Освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего шесть соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них».
Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.
При помощи специально разработанного вместе со стартапом Way Ahead Technologies приложения для смартфона водитель Porsche сможет записать на гаджет проезд по любому маршруту, а затем не только передать его в виртуальное пространство видеоигры, но и поделиться с кем угодно.
"Решающим является нормандский формат, реализация Минских соглашений, с которыми согласился (президент России Владимир) Путин, с которыми согласился украинский президент (Петр Порошенко)", — сказал Юнг, который был министром обороны в 2005-2009 годах.