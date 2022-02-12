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Эксперт Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от уплаты части налогов и пошлин

Для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, рассказал агентству "Прайм
" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
РИА Новости
"Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты", — отметил эксперт.
ПРАЙМ
Андрей Гиринский: «Освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего шесть соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них».
НТВ
С 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах, включая бесплатную одежду, обувь, продукты и тд.
ПРАЙМ

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