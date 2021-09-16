РИА НовостиЭксперт Гиринский: возможность получения денег зависит от желания их заработатьВопрос о том, к кому "не идут деньги", находится на стыке психологии и финансов.ПРАЙМ«К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать, деньги в итоге не приходят», – заявил Андрей Гиринский.ФедералПрессГиринский напомнил, что в мегаполисе большинству людей гораздо проще найти возможности для заработка, чем в деревне.АлтапрессЕсли у вас есть желание зарабатывать, то деньги придут — в современном мире есть масса возможностей для этого.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНАлтапрессГазета.RuПодробнее о событииЭкономист объяснил, к кому не идут деньгиФедералПресс22:58Стало известно, к каким россиянам «не идут» деньгиАлтапресс21:22Эксперт рассказал, к каким людям «не идут» деньгиГазета.Ru21:14Экономист Гиринский назвал людей, которые никогда не разбогатеютФАН21:21Эксперт Гиринский: возможность получения денег зависит от желания их заработатьРИА Новости20:15Экономист Гиринский: деньги не идут к тем, кто не может или не хочет их заработатьПРАЙМ20:03Показать ещёОценить8Поделиться