Будьте в Плюсе

Эксперт Гиринский: возможность получения денег зависит от желания их заработать

Вопрос о том, к кому "не идут деньги", находится на стыке психологии и финансов.
ПРАЙМ
«К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать, деньги в итоге не приходят», – заявил Андрей Гиринский.
ФедералПресс
Гиринский напомнил, что в мегаполисе большинству людей гораздо проще найти возможности для заработка, чем в деревне.
Алтапресс
Если у вас есть желание зарабатывать, то деньги придут — в современном мире есть масса возможностей для этого.
ПРАЙМ

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