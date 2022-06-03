РИА НовостиЭксперт Головина: Япония по древесине повторила ранее принятые санкции Москвы против ТокиоСанкции, которые ввела Япония против РФ, в точности повторяют те, что ввела Россия против всех недружественных стран.РЕН ТВВ первую очередь пострадали производители фанеры, которые используют для верхнего слоя шпон из российской лиственницы.РЕН ТВНовые японские санкции включили в себя шпон, щепу и круглый лес из России.РЕН ТВТе же самые наименования РФ включила в санкции против недружественных стран ранее.РЕН ТВЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЯпония повторила санкции России против Токио по древесинеТУТ НЬЮС02:05Эксперт Головина: Япония по древесине повторила ранее принятые санкции Москвы против ТокиоРИА Новости01:40Япония ввела против РФ российские санкции по древесинеРЕН ТВ01:36Показать все источникиОценить18Поделиться