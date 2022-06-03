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Эксперт Головина: Япония по древесине повторила ранее принятые санкции Москвы против Токио

Санкции, которые ввела Япония против РФ, в точности повторяют те, что ввела Россия против всех недружественных стран.
РЕН ТВ
В первую очередь пострадали производители фанеры, которые используют для верхнего слоя шпон из российской лиственницы.
РЕН ТВ
Новые японские санкции включили в себя шпон, щепу и круглый лес из России.
РЕН ТВ
Те же самые наименования РФ включила в санкции против недружественных стран ранее.
РЕН ТВ

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Япония повторила санкции России против Токио по древесине
ТУТ НЬЮС02:05
Эксперт Головина: Япония по древесине повторила ранее принятые санкции Москвы против Токио
РИА Новости01:40
Япония ввела против РФ российские санкции по древесине
РЕН ТВ01:36
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