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Эксперт Григорьев: Китай и США пытаются всеми силами избегать серьезных конфликтов

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал о возможных последствиях конфликта Китая и США.
RT на русском
Китай является вторым по значимости после Японии инвестором в госдолг США.
РЕН ТВ
"Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесёт существенные финансовые потери сам", — считает Григорьев.
ПРАЙМ
Как ранее рассказывал Лайф, китайское издание Global Times писало, что армия КНР готовится к худшему сценарию в Тайваньском проливе на фоне роста напряжённости в нём.
Life.ru

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