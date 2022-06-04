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Эксперт Григорьев: Китай и США пытаются всеми силами избегать серьезных конфликтов

Китай и США зависят друг от друга, несмотря на конкуренцию во многих сферах.
ФАН
Китай является вторым по значимости после Японии инвестором в госдолг США.
РЕН ТВ
"Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесет существенные финансовые потери сам", — продолжил он.
РИА Новости
МИД Китая ранее упрекнул США в недостаточных тратах на развитие международной торговли.
ФАН

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Эксперт Григорьев: Китай и США пытаются всеми силами избегать серьезных конфликтов
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Экономист Григорьев рассказал о попытках США и Китая избегать серьезных конфликтов
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Экономист Григорьев напомнил о заложенной в отношения Китая и США «бомбе»
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Финансист Григорьев рассказал о «бомбе», заложенной в отношения Китая и США
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Доцент РУДН Григорьев: КНР и США стараются избежать серьёзных конфликтов
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Экономист Григорьев: США и КНР конкурируют, но будут избегать серьезных конфликтов
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Эксперт Григорьев заявил, что Китай и США до конца будут поддерживать «худой мир»
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