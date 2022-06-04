По данным издания, информация о связи Блерио с правыми радикалами появилась от аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».
По словам Рубинштейна, Министерство внутренней безопасности США, которое собирает разведданные об американцах, пополнивших ряды иностранных добровольцев на Украине, беспокоится о возвращении неонацистов на родину.
Западные страны запретили Украине вести мирные переговоры и используют ее в качестве инструмента для сдерживания России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".