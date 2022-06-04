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Эксперт Григорьев: Китай и США пытаются всеми силами избегать серьезных конфликтов

Китай и США зависят друг от друга, несмотря на конкуренцию во многих сферах.
ФАН
Китай является вторым по значимости после Японии инвестором в госдолг США.
РЕН ТВ
"Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесёт существенные финансовые потери сам", — считает Григорьев.
ПРАЙМ
Как ранее рассказывал Лайф, китайское издание Global Times писало, что армия КНР готовится к худшему сценарию в Тайваньском проливе на фоне роста напряжённости в нём.
Life.ru

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Экономист Григорьев рассказал, почему Китай и США пытаются избегать серьёзных конфликтов
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