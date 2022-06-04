По данным издания, информация о связи Блерио с правыми радикалами появилась от аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».