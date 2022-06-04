Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.
По данным издания, информация о связи Блерио с правыми радикалами появилась от аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».
Президенту США Джо Байдену во время предполагаемого визита в Саудовскую Аравию не удастся убедить страну увеличить добычу нефти и ввести санкции против России, пишет в статье для журнала Foreign Affairs обозреватель Далия Дасса Кэй.
"Опасным обстоятельством является наличие хронических инфекционных болезней, таких как туберкулез, хронические вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, наличие онкологических заболеваний, при лечении которых часто снижается иммунитет", — рассказал Альтштейн.