Будьте в Плюсе

Эксперт Григорий Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золото

Ключевая особенность - старые добрые консервативные способы инвестирования оказались неактуальными.
Российская газета
Покупая настоящий слиток, нужно будет заплатить 20% НДС и помнить, что даже небольшая царапина может существенно снизить стоимость.
РИА Новости
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин предложил россиянам в этом году покупать БПИФ на золото.
АБН
Повышение ставки связано в первую очередь с рекордными за долгое время темпами инфляции как в России, так и в США.
Российская газета

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Аналитик назвал лучший металл для инвестиций
ФедералПресс03:27
Россиянам рассказали, во что инвестировать в 2022 году
АБН02:32
Аналитик Сосновский назвал золото лучшим металлом для инвестиций в 2022 году
ФАН01:46
Экономист Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золото
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Эксперт Григорий Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золото
РИА Новости00:59
Эксперт рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 году
Российская газета17:00

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Акции протеста в Казахстане, переросшие в беспорядки с политическими требованиями, начались с выступлений автовладельцев в Мангистауской области на юго-западе страны — они возмутились резким ростом стоимости сжиженного нефтяного газа (СНГ), используемого как автомобильное топливо.
РБК02:57