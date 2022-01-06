Будьте в Плюсе

Эксперт Григорий Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золото

Ключевая особенность - старые добрые консервативные способы инвестирования оказались неактуальными.
Российская газета
Облигации из бумаг с доходностью без риска превратились в инструмент с риском без доходности - многие инвесторы по итогам года получили отрицательный результат как по ОФЗ, так и по облигациям, номинированным в валюте.
Российская газета
Покупая настоящий слиток, нужно будет заплатить 20% НДС и помнить, что даже небольшая царапина может существенно снизить стоимость.
РИА Новости
Повышение ставки связано в первую очередь с рекордными за долгое время темпами инфляции как в России, так и в США.
Российская газета

Подробнее о событии

Аналитик Сосновский назвал золото лучшим металлом для инвестиций в 2022 году
ФАН01:46
Эксперт Григорий Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золото
РИА Новости00:59
Самое цитируемое
Аналитик назвал лучший металл для инвестиций
ФедералПресс03:27
Россиянам рассказали, во что инвестировать в 2022 году
АБН02:32
Экономист Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золото
News.ru02:08
Россиянам посоветовали инвестировать в золото в 2022 году
Экономика сегодня04:40
Эксперт рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 году
Российская газета17:00

Интересное

В 2022 году в войска РХБЗ поступят на вооружение новые машины разведки

Новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфунк-К" поступят в 2022 году на вооружение войск РХБЗ.
ТАССвчера в 03:02

В Алма-Ату прибыл первый самолет с российским контингентом ОДКБ

В Алма-Ату прибыл первый самолет с российским контингентом ОДКБ, сообщает ТАСС.
Газета.Ru03:30

Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13

Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены.
Известия04:36

Полиция сообщила о ликвидации нескольких десятков участников ночных беспорядков в Алма-Ате

Несколько десятков нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются.
Фонтанка.Ру01:25

МИД Белоруссии заявил, что Минск готов помочь казахстанскому народу

МИД Белоруссии заявил, что Минск готов оказать помощь Казахстану, в полном объёме выполнит свои союзнические обязательства.
РИА Новости04:54

Для пенсионеров в РФ изменились правила учета стажа для пенсии с 2022 года

Как стало известно solenka.info, с 2022 года для пенсионеров в РФ изменились правила учета стажа для начисления пенсии.
Solenka.info00:12

На площади Республики в Алма-Ате вновь собираются погромщики, их более двухсот человек

Зачинщики беспорядков вновь собираются на площади Республики в Алма-Ате, сейчас там около 200-250 человек, при этом представителей правопорядка пока нет, передает Sputnik Казахстан.
РИА Новости02:27

Бывший президент Украины Порошенко вернется в Киев 17 января для участия в суде

Бывший президент Украины Петр Порошенко приедет в Киев для участия в судебном заседании.
Lenta.ru03:42

На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения

На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. Об этом информирует Sputnik Казахстан.
RT на русскомвчера в 11:51

«Судя по всему, это конец»: тревожный признак для россиян заметили в Китае

Жители Приморского края рассказали о тревожном признаке, который заметили в различных приграничных городах Китая.
Primpress.ru4 января в 14:00