РИА НовостиЭксперт Григорий Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золотоКлючевая особенность - старые добрые консервативные способы инвестирования оказались неактуальными.Российская газетаОблигации из бумаг с доходностью без риска превратились в инструмент с риском без доходности - многие инвесторы по итогам года получили отрицательный результат как по ОФЗ, так и по облигациям, номинированным в валюте.Российская газетаПокупая настоящий слиток, нужно будет заплатить 20% НДС и помнить, что даже небольшая царапина может существенно снизить стоимость.РИА НовостиПовышение ставки связано в первую очередь с рекордными за долгое время темпами инфляции как в России, так и в США.Российская газетаЧитать далееСвернутьАБНАБНФАНЭкономика сегодняРоссийская газетаПодробнее о событииАналитик Сосновский назвал золото лучшим металлом для инвестиций в 2022 годуФАН01:46Эксперт Григорий Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золотоРИА Новости00:59Самое цитируемоеАналитик назвал лучший металл для инвестицийФедералПресс03:27Россиянам рассказали, во что инвестировать в 2022 годуАБН02:32Экономист Сосновский посоветовал в 2022 году инвестировать в золотоNews.ru02:08Россиянам посоветовали инвестировать в золото в 2022 годуЭкономика сегодня04:40Эксперт рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 годуРоссийская газета17:00Показать ещёОценить10Поделиться