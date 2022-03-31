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Эксперт Ильин: странам потребуется создать международные рублевые резервы для покупки газа

Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин.
РИА Новости
Европейским странам может потребоваться создание рублевых резервов для оплаты поставок российского газа.
РЕН ТВ
"В случае перехода на расчеты за газ в рубли страны-партнеры для удобства расчетов, вероятно, создадут некоторый запас рублевых резервов", - отметил Ильин.
РИА Новости
"При устойчивом экспорте и доходах бюджета будет формироваться избыток рублей, который будет направляться на господдержку или временно размещаться в банках", - заявил аналитик.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Ильин рассказал о последствиях продажи российского газа за рубли
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