Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин.