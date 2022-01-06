Будьте в Плюсе

Эксперт Исаков посоветовал регулярно откладывать минимум 10% ежемесячного дохода

Лучшая привычка, которую можно выработать в новом году – регулярно откладывать минимум 10% своего ежемесячного дохода, отметил в беседе с агентством "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.
РИА Новости
После того, как "подушка безопасности" сформирована, можно рассматривать вложения в активы.
РИА Новости
"На длинных горизонтах стоимость акций практически неизбежно растет, вслед за ростом корпоративных выручек, прибылей, дивидендов", - рассказал финансист.
РИА Новости
Исаков убежден, что вложения в российские акции в следующие 3-5 лет могут принести от 10-15% годовых в консервативном сценарии, до 20-30% годовых и выше — в сценарии благоприятном.
ПРАЙМ

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Эксперт Исаков посоветовал регулярно откладывать минимум 10% ежемесячного дохода
РИА Новости17:16
Финансист Исаков советует регулярно откладывать минимум 10% ежемесячного дохода
ПРАЙМ17:01
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