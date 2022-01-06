Лучшая привычка, которую можно выработать в новом году – регулярно откладывать минимум 10% своего ежемесячного дохода, отметил в беседе с агентством "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с высказыванием еврокомиссара по международным отношениям Жозепа Борреля, отметившего, что помощь ОДКБ правительству Казахстана "навевает воспоминания о ситуациях, которых стоит избегать".
Аэропорт столицы Киргизии не располагает информацией о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в воздушной гавани Бишкека, сообщили РИА Новости в четверг в справочной аэропорта.
Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.
«Разрешить подразделению ВС Армении, включённому в миротворческий контингент стран ОДКБ, участвовать в миротворческой деятельности в Республике Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.