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Эксперт Иванов назвал FireChat, Bridgefy и Serval Mesh самыми безопасными мессенджерами

Однако ряд решений все же можно считать более безопасными, объяснил
 агентству “Прайм” директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.
РИА Новости
Однако далеко не все приложения полностью безопасны, рассказал IT-эксперт Сергей Иванов.
ФАН
Сеть обмена сообщениями строится напрямую от устройства к устройству, создавая среду передачи из аналогичных устройств с установленным ПО.
ПРАЙМ
Есть и достаточно экзотические мессенджеры — FireChat, Bridgefy и Serval Mesh.
ПРАЙМ

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Эксперт Иванов назвал FireChat, Bridgefy, Serval Mesh самыми безопасными мессенджерами
RT на русском19:47
Эксперт Иванов: мессенджеры FireChat, Bridgefy, Serval Mesh и корпоративные наиболее безопасны
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