Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки помогают мало, существуют и другие методы для выравнивания курса, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина ответил на вопрос о перспективах Республиканской партии США и не исключил выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году, передает РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оборонная помощь Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на 200 млн долларов запущен.
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что из-за усиливающегося кризиса на Украине есть риск, что он перерастет в новую мировую войну лишь из-за отсутствия людей, способных правильно говорить с российским руководством.