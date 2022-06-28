К соответствующим категориям пенсионеров можно отнести федеральных пенсионеров-ветеранов и участников войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, героев СССР и РФ, героев труда.
Канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся после того, как одна из журналисток на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита Группы семи (G7), которая проходила в баварском замке Эльмау на юге ФРГ, задала главе правительства Германии вопрос о гарантиях безопасности Украины.
Корреспондент РИА Новости рассказал, что в Херсоне российские силовики, в состав которых входил действующий в настоящее время в области краснодарский ОМОН, задержали диверсионную группу украинских террористов.