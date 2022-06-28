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Эксперт Иванова-Швец: 25-процентная надбавка к пенсии полагается более 500 профессиям

В таком размере надбавка к пенсии полагается россиянам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий, указывает она.
ПРАЙМ
Также есть отдельная категория пенсионеров, которым устанавливают коэффициент индексации.
РЕН ТВ
К соответствующим категориям пенсионеров можно отнести федеральных пенсионеров-ветеранов и участников войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, героев СССР и РФ, героев труда.
ПРАЙМ
Дополнительные выплаты получают пенсионеры-инвалиды.
Газета.Ru

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Пенсионерам пообещали 25 % прибавки к пенсии
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