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Эксперт Хайцеэр: автодилеры начали поднимать цены на машины в 2-2,5 раза

Повышение цен на новые машины в России не учитывает реальное изменение курса национальной валюты, дилеры действуют "на опережение" и искусственно создают ажиотаж, считает Хайцеэр.
РИА Новости
По всей видимости, продавцы машин боятся возможного дефицита и уже сейчас пытаются продать товар по завышенной цене, полагает Хайцеэр.
Discover24
Автомобильные дилеры начали "прыгать на костях" и поднимать цены на машины в 2-2,5 раза, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik .
РИА Новости
"Рано или поздно поставки автомобилей в Россию вновь вырастут за счет корейских или китайских машин, возможно, и западные производители вернутся на рынок", — предположил Хайцеэр.
РИА Новости

Подробнее о событии

Автоэксперт: дилеры искусственно завышают цены на автомобили
Discover2420:37
Эксперт Хайцеэр: автодилеры начали поднимать цены на машины в 2-2,5 раза
РИА Новости19:15
«Прыжки на костях». Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке
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