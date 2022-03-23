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Эксперт Хайцеэр: автодилеры начали поднимать цены на машины в 2-2,5 раза

Автомобильные дилеры начали "прыгать на костях" и поднимать цены на машины в 2-2,5 раза, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik .
РИА Новости
По большому счету все происходящее сейчас на российском авторынке можно смело назвать спекуляцией, заявил Хайцеэр.
Новые автомобили
Повышение цен на новые машины в России не учитывает реальное изменение курса национальной валюты, дилеры действуют "на опережение" и искусственно создают ажиотаж, считает Хайцеэр.
РИА Новости
"Рано или поздно поставки автомобилей в Россию вновь вырастут за счет корейских или китайских машин, возможно, и западные производители вернутся на рынок", — предположил Хайцеэр.
РИА Новости

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«Прыжки на костях». Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке
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Эксперт Хайцеэр: автодилеры начали поднимать цены на машины в 2-2,5 раза
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