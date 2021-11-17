Россия может добиться сертификации "Северного потока — 2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.В источнике
Минсельхоз и Минпромторг хотят увеличить закупку картофеля у поставщиков из стран СНГ из-за роста российских оптовых цен на этот продукт, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письма в правительство замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.
В субботу, 20 ноября, в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.