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Эксперт Кардась: раздел «Северного потока — 2» на две части решит проблему с сертификацией

Россия может добиться сертификации "Северного потока — 2", если "разделит" газопровод на две части, заявил в беседе с Defence 24 сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.В источнике

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Аналитик Кардась: раздел «Северного потока-2» на 2 части поможет добиться его сертификации
Lenta.ru19:27
Польский эксперт Кардась объяснил, как можно обойти ограничения для «Северного потока – 2»
Life.ru18:49
В Польше рассказали о способе обойти ограничения для «Северного потока - 2»
Комсомольская правда18:35
В Польше рассказали, как России добиться сертификации СП-2
РЕН ТВ18:15
Defence 24: разделение «СП-2» на две части решит проблему с сертификацией
ПолитРоссия18:15
Эксперт Кардась: раздел «Северного потока — 2» на две части решит проблему с сертификацией
РИА Новости17:46
Defence 24 (Польша): приостановка сертификации «Северного потока — 2» — юридический, а не политический шаг
ИноСМИвчера в 06:55

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