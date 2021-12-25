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Эксперт Кашкин предупредил о потенциальной опасности мобильного банка в смартфоне

Использование мобильного банка может быть небезопасно из-за угроз со стороны интернет - преступников, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
РИА Новости
Трудно представить современного горожанина, который бы не использовал мобильное приложение того или иного банка.
ПРАЙМ
Однако основной проблемой остаются действия мошенников и доверчивость пользователей.
Национальная служба новостей
Как раз так и работает система фишинга: мошенники создают "зеркало" официального приложения или сайта.
Комсомольская правда

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Эксперт Кашкин предупредил о потенциальной опасности мобильного банка в смартфоне
РИА Новости19:18
IT-эксперт Кашкин: мобильный банк может быть небезопасен в ряде случаев
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Доцент РТУ МИРЭА Кашкин рассказал о фишинге через «зеркало» онлайн-банка
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