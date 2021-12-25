Гигант интернет-торговли Amazon заключил соглашение с Национальным советом по трудовым отношениям (NLRB) согласно которому компания должна уведомить всех бывших и нынешних работников об их правах на организацию в профсоюз, а также обязуется не вмешиваться в органайзинг на рабочем месте в нерабочее время, сообщает The New York Times.