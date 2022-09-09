Lenta.ruЭксперт Кофанов предрек рост курса биткоина в ближайшем будущемВ ближайшем будущем биткоин достигнет своего дна, считает эксперт по инвестициям Антон Кофанов.Lenta.ruЗа последние годы криптовалюты стали одним из лучших инструментов для инвестиций, считает Кофанов.Lenta.ruЗа минувшие сутки курс биткоина вырос на 7%, до $20,7 тыс. в ходе торгов.Известия«Придержите свои инвестиции, чтобы потом продать валюту в несколько раз дороже», — резюмировал специалист.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРидусРидусИзвестияПодробнее о событииЭксперт Кофанов дал рекомендации по инвестициям в биткоинИзвестия08:28Биткоину прогнозируют рост после достижения днаРидус07:59Эксперт Кофанов предрек рост курса биткоина в ближайшем будущемLenta.ru07:04Показать все источникиОценить8Поделиться