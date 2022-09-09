Будьте в Плюсе

Эксперт Кофанов предрек рост курса биткоина в ближайшем будущем

В ближайшем будущем биткоин достигнет своего дна, считает эксперт по инвестициям Антон Кофанов.
Lenta.ru
За последние годы криптовалюты стали одним из лучших инструментов для инвестиций, считает Кофанов.
Lenta.ru
За минувшие сутки курс биткоина вырос на 7%, до $20,7 тыс. в ходе торгов.
Известия
«Придержите свои инвестиции, чтобы потом продать валюту в несколько раз дороже», — резюмировал специалист.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперт Кофанов дал рекомендации по инвестициям в биткоин
Известия08:28
Биткоину прогнозируют рост после достижения дна
Ридус07:59
Эксперт Кофанов предрек рост курса биткоина в ближайшем будущем
Lenta.ru07:04
Показать все источники

Интересное

Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление

Минобороны опубликовало кадры переброски бронетехники, артиллерии и личного состава на харьковское направление.
РИА Новости06:50

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс размещает новые силы на восточной границе

Североатлантический альянс размещает новые силы на восточной границе.
Lenta.ru08:08

Reuters: МАГАТЭ планирует призвать Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС

В документе совет призывает Россию немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и любых других ядерных объектах на Украине.
Lenta.ru07:17

Минобороны России заявило о неудачных атаках ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.
Lenta.ru08:13

Клаву Коку проверят на оскорбление чувств верующих после концерта у церкви

Певицу Клаву Коку проверят сразу по двум статьям - 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).
Газета.Ru08:06

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ подтянули все резервы и несут колоссальные потери

Украинские боевики подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, сообщил глава администрации Виталий Ганчев.
РИА Новости06:53

В Минобороны заявили, что ВСУ прозвали российский вертолет Ми-8 «бешеной восьмеркой»

Один из российских вертолетов Ми-8, который уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" и вышел из боя без единой пробоины, ВСУ прозвали "бешеной восьмеркой".
ТАСС05:01

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ из РФ для Турции после беседы с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цен на газ и надеется на скидку при покупке топлива, пишет NTV.
Lenta.ru08:18

Под Ростовом пропавшую по пути в школу 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села

В Ростовской области следователи, полицейские и волонтеры нашли тело пропавшей два дня назад 14-летней школьницы, оно было обнаружено в лесополосе на окраине села Прохоровка.
Lenta.ru06:24

Reuters: предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС

Предложение ограничить цену на российский газ не получило широкой поддержки на встрече министров энергетики стран ЕС.
ТАСС07:56