Будьте в Плюсе

Эксперт Коган предупредил, что снятые в банкомате деньги могут забрать в судебном порядке

Возврат снятых со счетов или вкладов денег могут потребовать в Агентстве по страхованию вкладов.
Телеканал 360°
Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил россиян о случаях отъема денег, снятых в банкомате.
Lenta.ru
Агентство требует вернуть деньги в судебном порядке в случае лишения банка лицензии и при банкротстве кредитной организации.
РИА Новости
Подозрения вызывает вывод денег лицами или компаниями, связанными с сотрудниками банка или любые нестандартные операции.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперт Коган: АСВ может потребовать вернуть снятые деньги в случае банкротства банка
Банк не может потребовать вернуть снятые со счета или вклада деньги.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Экономист Коган заявил, что россиян могут заставить вернуть деньги, снятые в банкомате
Lenta.ru04:24
Эксперт рассказал, в каких случаях россияне обязаны вернуть снятые в банкомате деньги
Москва 2422:32
Эксперт Коган: АСВ может потребовать вернуть снятые деньги в случае банкротства банка
ПРАЙМ19:02
Экономист: банк может потребовать вернуть снятые деньги
URA.Ru20:04
Названа причина, по которой у россиян могут потребовать вернуть снятые в банке деньги
Телеканал 360°19:55
Эксперт Коган предупредил, что снятые в банкомате деньги могут забрать в судебном порядке
РИА Новости19:18
Эксперт рассказал, когда банк может потребовать отдать «снятые» деньги
РЕН ТВ20:50

Интересное

Регуляторы США исследуют возможную инсайдерскую торговлю на Binance

17 - Reuters - Американские чиновники занимаются расследованиями возможных манипуляций и инсайдерских сделок в Бинансе, « Bloomberg News », о которых сообщалось в пятницу, потенциально увеличивая тепло в обмен на криптовалюту, который во многих странах стал объектом регулирования.
Русская Планета17:55

Авторы перезапуска Saints Row пообещали сохранить фирменный юмор

Разработчики новой Saints Row показали фрагменты геймплея Что касается атмосферы, то игроков ждёт «фирменный юмор», собственные радиостанции с музыкой (об этом обещают чуть позже рассказать подробнее), и много фиолетового цвета.
Канобувчера в 06:15

Ученые создали 3D-модели затопленных в Карском море реакторных отсеков атомных подлодок

В ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" российские ученые создали трехмерные модели затопленных в заливе Абросимова в Карском море объектов с радиоактивными отходами, а также оценили радиационную обстановку в этом регионе.
ТАСС Наука вчера в 06:11

Роспотребнадзор Алтайского края предупредил о необходимости вакцинации от полиомиелита

Национальным календарем профилактических прививок РФ предусмотрена 3-х кратная вакцинация детей против полиомиелита на первом году жизни, 2-х кратная – на втором и однократная в 14 лет.
Алтайская правдавчера в 21:18

Первый космический экипаж смог запустить медовый месяц на Луну

В среду профессор Нью-Йоркского городского колледжа Мичио Каку, писатель и физик-теоретик, предсказал, что первый космический экипаж потенциально может запустить медовые месяцы на фактической луне.
Русская Планета15 сентября в 17:50