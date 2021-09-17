Регуляторы США исследуют возможную инсайдерскую торговлю на Binance

17 - Reuters - Американские чиновники занимаются расследованиями возможных манипуляций и инсайдерских сделок в Бинансе, « Bloomberg News », о которых сообщалось в пятницу, потенциально увеличивая тепло в обмен на криптовалюту, который во многих странах стал объектом регулирования.