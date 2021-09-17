17 - Reuters - Американские чиновники занимаются расследованиями возможных манипуляций и инсайдерских сделок в Бинансе, « Bloomberg News », о которых сообщалось в пятницу, потенциально увеличивая тепло в обмен на криптовалюту, который во многих странах стал объектом регулирования.
Разработчики новой Saints Row показали фрагменты геймплея Что касается атмосферы, то игроков ждёт «фирменный юмор», собственные радиостанции с музыкой (об этом обещают чуть позже рассказать подробнее), и много фиолетового цвета.
В ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" российские ученые создали трехмерные модели затопленных в заливе Абросимова в Карском море объектов с радиоактивными отходами, а также оценили радиационную обстановку в этом регионе.