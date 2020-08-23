Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Эксперт Коган предупредил о рисках инвестиций в криптовалюту

Инвестиции в криптовалюту являются одними из самых рискованных сделок. Аналитик Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, как правильно вкладываться в цифровые активы.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Эксперт напомнил, что в прошлом биткоину доводилось терять в стоимости до 95% от пиковых значений. Достаточно вспомнить недавний коллапс в марте, когда за сутки криптовалюта потеряла 40% своей стоимости.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Московский Комсомолец22:36
Общественная служба новостей

Россиянам рассказали, в какую криптовалюту можно вложиться

Общественная служба новостей21:50
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

ПРАЙМ19:05
News.ru

Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

News.ru20:12
Life.ru

Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Life.ru20:11
РИА Новости

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

РИА Новости19:05
ФАН

Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

ФАН20:37

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
593

Навального «вылечат» в клинике, где ранее сфальсифицировали диагноз Ющенко

Врачи клиники «Шарите», куда поместили с отравлением оппозиционера Алексея Навального, ранее сфальсифицировали диагноз Виктора Ющенко, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев 22 августа, передает «Русская весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:31
10

Задержанного в Белоруссии украинца с оружием разыскивали в РФ за кражу

Задержанный в Белоруссии вооруженный гражданин Украины был объявлен в розыск в России за совершение кражи в Подмосковье, сообщает 23 августа «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Известия23:29
1