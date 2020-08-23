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Эксперт Коган предупредил о рисках инвестиций в криптовалюту

Инвестиции в криптовалюту являются одними из самых рискованных сделок. Аналитик Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, как правильно вкладываться в цифровые активы.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Эксперт напомнил, что в прошлом биткоину доводилось терять в стоимости до 95% от пиковых значений. Достаточно вспомнить недавний коллапс в марте, когда за сутки криптовалюта потеряла 40% своей стоимости.
ПРАЙМ19:05
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Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Московский Комсомолец22:36
Общественная служба новостей

Россиянам рассказали, в какую криптовалюту можно вложиться

Общественная служба новостей21:50
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

ПРАЙМ19:05
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Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

News.ru20:12
Life.ru

Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Life.ru20:11
РИА Новости

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

РИА Новости19:05
ФАН

Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

ФАН20:37

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру20 августа в 00:58
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру20 августа в 02:29
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