Эксперт Коган предупредил о рисках инвестиций в криптовалюту
Инвестиции в криптовалюту являются одними из самых рискованных сделок. Аналитик Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, как правильно вкладываться в цифровые активы.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
Эксперт напомнил, что в прошлом биткоину доводилось терять в стоимости до 95% от пиковых значений. Достаточно вспомнить недавний коллапс в марте, когда за сутки криптовалюта потеряла 40% своей стоимости.
ПРАЙМ19:05
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