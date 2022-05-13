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Эксперт Кокин: дисконт на сорт нефти Urals вырастет, если добыча и экспорт России снизятся

Идея швейцарского обозревателя Геральда Хоспа о том, что Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, не лишена оснований.
РИА Новости
В том, что санкции против российских нефти или нефтепродуктов будут в том или ином виде введены, никто не сомневается, рассуждает в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин.
ПРАЙМ
Выручка российских компаний от экспорта упадет, но зависимость ЕС от российских объемов может вырасти.
ПРАЙМ
Сейчас для Urals дисконт к Brent уменьшился, но держится выше $30/барр., а после принятия шестого пакета может снова расшириться, заключил Кокин.
ПРАЙМ

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Аналитик Кокин объяснил, как нефтяное эмбарго поможет России
Общественная служба новостей22:16
Эксперт Кокин: дисконт на сорт нефти Urals вырастет, если добыча и экспорт России снизятся
РИА Новости21:15
Эксперт Кокин: Европа ищет меры, чтобы помешать России выиграть от нефтяного эмбарго
ПРАЙМ21:04
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