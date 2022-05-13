РИА НовостиЭксперт Кокин: дисконт на сорт нефти Urals вырастет, если добыча и экспорт России снизятсяИдея швейцарского обозревателя Геральда Хоспа о том, что Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, не лишена оснований.РИА НовостиВ том, что санкции против российских нефти или нефтепродуктов будут в том или ином виде введены, никто не сомневается, рассуждает в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин.ПРАЙМВыручка российских компаний от экспорта упадет, но зависимость ЕС от российских объемов может вырасти.ПРАЙМСейчас для Urals дисконт к Brent уменьшился, но держится выше $30/барр., а после принятия шестого пакета может снова расшириться, заключил Кокин.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Кокин объяснил, как нефтяное эмбарго поможет РоссииОбщественная служба новостей22:16Эксперт Кокин: дисконт на сорт нефти Urals вырастет, если добыча и экспорт России снизятсяРИА Новости21:15Эксперт Кокин: Европа ищет меры, чтобы помешать России выиграть от нефтяного эмбаргоПРАЙМ21:04Показать все источникиОценить4Поделиться