Будьте в Плюсе

Эксперт Колобанов: Евросоюз ограничен в замещении газа из России

Европейские потребители ограничены в замещении российского газа, трубопроводные поставки из других стран — капля в море, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
ПРАЙМ
Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — на российский газ в 2022 году.
РИА Новости
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
РИА Новости
Электронная газета «Век» ранее сообщила, что в Соединенных Штатах растет стоимость газа из-за отказа Европы от импорта российского сырья.
ФАН

Подробнее о событии

Экономист Колобанов заявил об ограничении европейцев в замещении газа из России
Газета.Ru06:37
Эксперт Колобанов: европейские потребители ограничены в замещении российского газа
РИА Новости23:17
Самое цитируемое
Аналитик Колобанов назвал «каплей в море» экспорт газа в ЕС из других стран
ФАН03:18
Эксперт Колобанов: Европа не сможет заменить российский газ
Первый Севастопольский01:56
Эксперт Колобанов: трубопроводные поставки в ЕС из других стран — капля в море
Экономика сегодня02:19
По заявлению эксперта, в ближайшее время Европа не способна заместить российский газ
Banki Loans02:08
Эксперт Колобанов: Евросоюз ограничен в замещении газа из РФ
ИА SM-News02:37
Эксперт Колобанов: Евросоюз ограничен в замещении газа из России
ПРАЙМ22:34

Интересное

Пушилин заявил об отсутствии гражданских лиц на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

В настоящее время на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских лиц.
Lenta.ru05:57

Мишустин сообщил, что в России начинаются выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет

В России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru08:05

Соглашение о взаимных гарантиях безопасности подписали Лондон и Стокгольм

Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, сообщает пресс-служба британского премьера.
РИА Новости08:02

Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.
РИА Новости05:49

Источник РИА Новости сообщил о массовом дезертирстве боевиков одесской теробороны

В Одесской области многие боевики территориальной обороны решили дезертировать, узнав о планах отправить их на фронт.
Lenta.ru08:09

«Газпром»: Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход

Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход, это существенно снижает надёжность газоснабжения.
RT на русском07:53

Международным трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля

По данным Refinitiv, 6 мая на внутренней бирже доллар/рубль продавался по 69,4, тогда как внешний курс был зафиксирован на уровне 67,9. Многие трейдеры считают, что курс искусственно завышен за счет контроля над потоками капитала в России, пишет Financial Times.
BFM.ru08:26

Rutube намерен запустить видеохостинг 11 мая

Rutube завершил первый этап восстановления функционала платформы после кибератаки 9 мая и намерен в среду запустить видеохостинг.
ТАСС08:14

Путин рассказал о недовольстве партнеров поддержкой РФ жителей Донбасса

Позиция России о необходимости поддержки жителей Донбасса не устраивает многих партнеров.
Известия08:32

Посол США Салливан покинул здание МИД России вместе с послом Польши Краевским

Послы США и Польши в Москве Джон Салливан и Кшиштоф Краевский покинули здание МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru08:29