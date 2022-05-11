Европейские потребители ограничены в замещении российского газа, трубопроводные поставки из других стран — капля в море, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — на российский газ в 2022 году.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.
По данным Refinitiv, 6 мая на внутренней бирже доллар/рубль продавался по 69,4, тогда как внешний курс был зафиксирован на уровне 67,9. Многие трейдеры считают, что курс искусственно завышен за счет контроля над потоками капитала в России, пишет Financial Times.