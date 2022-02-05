Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что " Газпром ", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок.