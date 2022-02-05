Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок.
Начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") Рафаил Муртазин заявил, что специалисты продолжат отрабатывать одновитковую схему полета к Международной космической станции (МКС) во время запуска грузового корабля "Прогресс МС-20" летом 2022 года.
Злоумышленники могут быть связаны с группировкой Марселя Гасанова, представителя вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмеда Шалинского), а также собственниками небольшой части офисов БЦ, которыми управляет УК "Аурус".
Желая снизить зависимость Центральной Европы от газа из России, члены НАТО рассматривают возможность строительства газопровода, который соединит испанскую Каталонию с Францией и Германией, сообщает газета La Vanguardia.
Россия стянула к границам Украины порядка 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на ряд источников из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки.