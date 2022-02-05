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Эксперт Колобанов: европейский газовый рынок не опасается сокращения поставок из России

Эксперт Сергей Колобанов заявил, что на самом деле участники рынка не ждут прекращения или резкого снижения поставок газа из РФ в Европу.
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Европейские государства не рассматривают остановку поставок российского газа в качестве вероятного события.
Экономика сегодня
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок.
РИА Новости
Обещанные поставки СПГ в феврале в европейские страны не способны полностью компенсировать российский газ.
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Европа «всерьез» не ждет прекращения поставок газа из РФ
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