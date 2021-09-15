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Эксперт Крамарский: на условия по кредиту влияют уровень дохода и долговой нагрузки

На хорошие условия по кредиту влияют три фактора: качество кредитной истории, уровень дохода и долговой нагрузки.
РИА Новости
Однако можно компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку других, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.
РИА Новости
Смотрят и на частоту запросов кредитной истории клиента другими банками.
РИА Новости
Собеседник издания добавил, что наличие в кредитной истории займов в МФО также добавляет повышенный "риск-вес" заёмщику.
ПРАЙМ

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Представитель Райффайзенбанка Крамарский рассказал о нюансах кредитных историй
ФАН19:19
Эксперт Крамарский: на условия по кредиту влияют уровень дохода и долговой нагрузки
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