Однако можно компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку других, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.
По сообщению издания Deadline, актёр Энтони Маки, известный по роли супергероя Сокола в киновселенной Marvel, сыграет в сериале Twisted Metal, сюжетной основой для которой послужит одноимённая серия игр.
Анализ уникальных спектральных «отпечатков пальцев» материала, окружающего молодые звезды, обнаружил «значительные резервуары» относительно сложных органических молекул, необходимых для формирования еще более сложных биологических молекул, на основе которых может зародиться жизнь, говорят исследователи.