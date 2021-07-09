Республика Саха (Якутия) представит работы ювелиров и образцы народно-художественного промысла из бивня мамонта на выставке "Улица Дальнего Востока" во время Восточного экономического форума во Владивостоке.
Питер Маккалоу (Профессор медицины из Соединённых Штатов) высказал странную мысль, что целью массовой антикоронавирусной вакцинации является ухудшение ситуации с глобальной эпидемией, а не борьба с ней.
Медсестру из Калужской области, которая вколола пациенту физраствор вместо отсутствовавшего второго компонента вакцины от коронавируса, уволят, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.