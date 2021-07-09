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Эксперт Кричевский посоветовал россиянам покупать жилье летом

Максимальная деловая активность приходится на весну и осень - в феврале-апреле и сентябре-начале декабря максимальна вероятность продать квартиру по выгодной цене.В источнике

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Россиянам назвали лучшее время для сделок с недвижимостью

Телеканал 360°19:36

Эксперт назвал лучшее время для сделок с недвижимостью

РЕН ТВ19:21

Эксперт Кричевский посоветовал россиянам покупать жилье летом

РИА Новости18:13

Россиянам назвали лучшее время для покупки и продажи квартиры

ФедералПресс18:37

Риелтор назвал идеальное время года для купли-продажи жилья

ФАН18:19

Названо лучшее время для сделок с недвижимостью

Lenta.ru19:03

Эксперт обозначил идеальное время года для сделок с жильем

ПРАЙМ18:01
Интересное

Работы якутских ювелиров и мастеров-косторезов представят на ВЭФ

Республика Саха (Якутия) представит работы ювелиров и образцы народно-художественного промысла из бивня мамонта на выставке "Улица Дальнего Востока" во время Восточного экономического форума во Владивостоке.
ТАССвчера в 08:55

Врач из США Маккалоу заявил, что эффективное лечение COVID-19 подменили вакцинами

Питер Маккалоу (Профессор медицины из Соединённых Штатов) высказал странную мысль, что целью массовой антикоронавирусной вакцинации является ухудшение ситуации с глобальной эпидемией, а не борьба с ней.
FBM.ru7 июля в 20:32

В Калужской области медсестра ввела пациенту воду вместо вакцины от COVID-19

Медсестру из Калужской области, которая вколола пациенту физраствор вместо отсутствовавшего второго компонента вакцины от коронавируса, уволят, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
РИА Новости8 июля в 10:56