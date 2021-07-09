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Эксперт Кричевский посоветовал россиянам покупать жилье летом

Максимальная деловая активность приходится на весну и осень - в феврале-апреле и сентябре-начале декабря максимальна вероятность продать квартиру по выгодной цене.В источнике

С чего всё началось

Эксперт обозначил идеальное время года для сделок с жильем

Есть некоторые сезонные факторы, которые нужно учитывать при купле-продаже недвижимости. Оптимальное время для покупки или аренды жилья — это лето, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
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