Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 % или, тем более, в случаях, когда девелопер дополнительно субсидировал снижение данной ставки до 2-3 % годовых — при этом у вас длительный срок кредитования.

ПРАЙМ 18:01