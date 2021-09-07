Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.
Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 % или, тем более, в случаях, когда девелопер дополнительно субсидировал снижение данной ставки до 2-3 % годовых — при этом у вас длительный срок кредитования.
Ученые из США создали первые модели звездных «яслей», используя данные моделирования звездообразующих облаков и сложный процесс 3D-печати, в котором мелкомасштабные плотности и градиенты турбулентных облаков заключены в прозрачную смолу.