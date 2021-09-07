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Эксперт Кулаков: досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент

Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента, рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
РИА Новости
Эксперт не рекомендует раньше срока выплачивать ипотеку, взятую на длительный срок под низкий процент.
Профиль
Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.
РИА Новости
Речь идет о штрафных санкциях в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, заключил эксперт.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Эксперт Кулаков считает, что гасить ипотеку досрочно невыгодно, если вы взяли ее под низкий процент
Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 % или, тем более, в случаях, когда девелопер дополнительно субсидировал снижение данной ставки до 2-3 % годовых — при этом у вас длительный срок кредитования.
ПРАЙМ18:01

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