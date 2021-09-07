Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента, рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.
Цена биткоина (BTC), самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, за последние полтора часа снизилась почти на $8,5 тыс. Причем стоимость главной криптовалюты падала до отметки $43 тыс. впервые с середины августа, а ее капитализация опустилась до $897 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные CoinGecko.
Специалисты «Агроэкспорта» подчеркивают, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси, не только обеспечивающей потребности населения в продуктах питания, но и поставляющей продукцию более чем в 100 стран мира.