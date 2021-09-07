Будьте в Плюсе

Эксперт Кулаков: досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент

Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента, рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
РИА Новости
Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.
РИА Новости
Также весьма распространенной ситуацией является сдача ипотечной квартиры в аренду, по ставке, равной или превышающей ежемесячный платеж банку.
ПРАЙМ
Речь идет о штрафных санкциях в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, заключил эксперт.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Профессор НИУ МГСУ Кулаков: невыгодно досрочно гасить ипотеку, взятую под низкий процент
Lenta.ru18:57
Эксперт Кулаков: досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент
РИА Новости18:15
Экономист Кулаков рассказал, когда ипотеку невыгодно гасить досрочно
ФАН18:37
Россиянам назвали две причины, почему не стоит гасить ипотеку раньше срока
Общественная служба новостей18:48
Эксперт Кулаков считает, что гасить ипотеку досрочно невыгодно, если вы взяли ее под низкий процент
ПРАЙМ18:01

Интересное

Как выбрать игровую клавиатуру

Тип клавиатуры При выборе игровых клавиатур в магазине https://rz-store.ru/ стоит заострить внимание на два принципиально разных типа: мембранные и механические.
Expert.ruвчера в 17:17

Коричневый карлик под названием «Авария» заинтриговал астрономов

Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.
Газета Балакововчера в 05:26

Стоимость биткоина резко упала

Цена биткоина (BTC), самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, за последние полтора часа снизилась почти на $8,5 тыс. Причем стоимость главной криптовалюты падала до отметки $43 тыс. впервые с середины августа, а ее капитализация опустилась до $897 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные CoinGecko.
Росбалтвчера в 11:41

В 2020 году из России в Беларусь ввезено 1,9 млн тонн продукции АПК – «Агроэкспорт»

Специалисты «Агроэкспорта» подчеркивают, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси, не только обеспечивающей потребности населения в продуктах питания, но и поставляющей продукцию более чем в 100 стран мира.
The DairyNews19:00