Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента, рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.
7 сентября Reuters - Индекс S & P 500 во вторник закрылся ниже, в то время как индекс Nasdaq достиг рекордного уровня, так как инвесторы уравновешивали беспокойство по поводу вялой экономики ожиданиями того, что Федеральная резервная система сохранит свою гибкую денежно-кредитную политику.