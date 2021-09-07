Nasdaq достиг рекордного уровня, несмотря на опасения экономического роста

7 сентября Reuters - Индекс S & P 500 во вторник закрылся ниже, в то время как индекс Nasdaq достиг рекордного уровня, так как инвесторы уравновешивали беспокойство по поводу вялой экономики ожиданиями того, что Федеральная резервная система сохранит свою гибкую денежно-кредитную политику.