Будьте в Плюсе

Эксперт Кулаков: досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент

Прежде всего невыгодно досрочно гасить ипотеку, если вы взяли кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента, рассказал агентству "Прайм" профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
РИА Новости
Эксперт не рекомендует раньше срока выплачивать ипотеку, взятую на длительный срок под низкий процент.
Профиль
Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту, отметил собеседник агентства.
РИА Новости
Речь идет о штрафных санкциях в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, заключил эксперт.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Выплаты по ипотеке: 3 случая, когда досрочно гасить кредит невыгодно
Профиль19:46
Эксперт Кулаков считает, что гасить ипотеку досрочно невыгодно, если вы взяли ее под низкий процент
ПРАЙМ18:01
Россиянам назвали две причины, почему не стоит гасить ипотеку раньше срока
Общественная служба новостей18:48
Экономист Кулаков рассказал, когда ипотеку невыгодно гасить досрочно
ФАН18:37
Эксперт Кулаков: досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент
РИА Новости18:15
Профессор НИУ МГСУ Кулаков: невыгодно досрочно гасить ипотеку, взятую под низкий процент
Lenta.ru18:57

Интересное

Nasdaq достиг рекордного уровня, несмотря на опасения экономического роста

7 сентября Reuters - Индекс S & P 500 во вторник закрылся ниже, в то время как индекс Nasdaq достиг рекордного уровня, так как инвесторы уравновешивали беспокойство по поводу вялой экономики ожиданиями того, что Федеральная резервная система сохранит свою гибкую денежно-кредитную политику.
Русская Планетавчера в 16:15