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Эксперт Кузин не увидел предпосылок для падения рубля в декабре

Директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин рассказал о том, что в декабре не ожидается обвала рубля.
Газета.Ru
"Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика (стоимости нефти и курса рубля) достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года", — пояснил он.
ПРАЙМ
Появление бюджетного правила (покупку валюты Минфином в резерв — ред.) не лишило российскую экономику зависимости от нефти, а вот рубль — да.
ПРАЙМ
"Наша валюта стала намного стабильнее", — подчеркнул Кузин.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Эксперт Михаил Кузин спрогнозировал, что будет с курсом рубля на Новый год
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