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Эксперт Кузнецов: Россия занимает 22-е место в рейтинге стран по размеру пенсий

Россия занимает 22 место в мировом рейтинге стран по размеру пенсий.
Телеканал 360°
При сравнении пенсионного обеспечения различных стран мира можно использовать два подхода, рассказывает агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
ПРАЙМ
Второй подход предусматривает сравнение пенсий по относительным значениям.
ПРАЙМ
Тогда в топ-5 стран, в которых пенсия максимально приближена к зарплате, входят Греция – 68%, Кувейт – 58%, Япония и ОАЭ – 57%, Канада – 55% и Израиль – 51%.
Москва 24

Подробнее о событии

Россия занимает 22 место в рейтинге стран по размеру пенсий
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