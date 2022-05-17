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Эксперт Кузнецов: Россия занимает 22-е место в рейтинге стран по размеру пенсий

При сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода - один корректный, другой не очень, рассказал
 агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
РИА Новости
Размер пенсий в России и Швеции оказался на одном уровне.
Известия
Второй подход предусматривает сравнение пенсий по относительным значениям.
ПРАЙМ
“Вспомните тот же пресловутый "индекс бигмака", наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира”, - указал он.
РИА Новости

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