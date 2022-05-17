Чемпион России среди юниоров 2019 года по спортивной гимнастике Иван Куляк дисквалифицирован фондом гимнастической этики (GEF) сроком на один год за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.