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Эксперт Кузнецов заявил, что литр бензина в Алжире стоит 0,32 доллара

Николай Кузнецов, врио завкафедрой статистики Государственного университета управления, назвал страны, в которых бензин стоит дешевле всего.
Lenta.ru
На фоне происходящих событий среднемировые цены на бензин в начале мая 2022 года поднялись до 1,33 долл США за 1 литр.
ПРАЙМ
Однако существует значительная разница в ценах бензина для конечного потребителя между различными странами.
ПРАЙМ
Самая высокая цена сегодня в Гонконге (2,78 USD за 1 литр) и Норвегии (2,41 USD за 1 литр).
ПРАЙМ

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Названы страны с аномально дешевым бензином
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