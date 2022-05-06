Lenta.ruЭксперт Кузнецов заявил, что литр бензина в Алжире стоит 0,32 доллараНиколай Кузнецов, врио завкафедрой статистики Государственного университета управления, назвал страны, в которых бензин стоит дешевле всего.Lenta.ruНа фоне происходящих событий среднемировые цены на бензин в начале мая 2022 года поднялись до 1,33 долл США за 1 литр.ПРАЙМОднако существует значительная разница в ценах бензина для конечного потребителя между различными странами.ПРАЙМСамая высокая цена сегодня в Гонконге (2,78 USD за 1 литр) и Норвегии (2,41 USD за 1 литр).ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНазваны страны с аномально дешевым бензиномИА Красная Весна22:35Эксперт Кузнецов: супердешевый бензин в таких странах, как Венесуэла и Сирия, не связан с экономикойПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Кузнецов: самые низкие цены на бензин сейчас в Алжире и КувейтеЭкономика сегодня22:32Эксперт Кузнецов рассказал, что ждет цены на бензин в РоссииПрофиль21:59Статистик Кузнецов: самый дешевый бензин в мире продается в Алжире и КувейтеФАН22:11Эксперт Кузнецов заявил, что литр бензина в Алжире стоит 0,32 доллараLenta.ru19:47Эксперт Кузнецов заявил, что дешевле всего покупка бензина обойдется в Алжире и КувейтеРИА Новости19:12Показать ещёОценить63Поделиться