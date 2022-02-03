Газета.RuЭксперт Кваша рассказал, как самим рассчитать размер своей пенсииТочный размер своей пенсии можно рассчитать самостоятельно по формуле, рассказал "Российской газете" автор проектов по финграмотности Максим Кваша.Российская газетаС 1 февраля у россиян старше 80 лет фиксированная выплата увеличивается вдвое.Lenta.ruПри расчете пенсии в ПФР также учитывают количество накопленных пенсионных баллов, стоимость одного балла составляет 107,36 рублей.Lenta.ruВсе сведения о накопленных пенсионных правах представлены в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.Российская газетаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерГлавный региональныйВечерняя МоскваПетербургский дневникShraibikus NewsDeita.ruKrasnodarMediaПодробнее о событииВ Минфине рассказали, как рассчитать сумму новой пенсииРЕН ТВ17:17Эксперт пояснил, как самим рассчитать размер своей пенсииРоссийская газетавчера в 04:18Самое цитируемоеЭксперт объяснил пенсионерам РФ, как рассчитать размер новой пенсии с февраля 2022 годаГлавный региональныйвчера в 13:21Как рассчитать размер своей пенсии, объяснили россиянамDeita.ruвчера в 13:20Эксперт Кваша объяснил пенсионерам РФ, как рассчитать размер новой пенсии с февраля 2022 гBanki Loansвчера в 12:30Как рассчитать свою пенсию, которая изменилась с 1 февраляКаспий.Инфовчера в 12:00Представитель Минфина Кваша объяснил, как рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраляLenta.ru16:32Показать ещёОценить36Поделиться