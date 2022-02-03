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Эксперт Кваша рассказал, как самим рассчитать размер своей пенсии

Точный размер своей пенсии можно рассчитать самостоятельно по формуле, рассказал "Российской газете" автор проектов по финграмотности Максим Кваша.
Российская газета
С 1 февраля у россиян старше 80 лет фиксированная выплата увеличивается вдвое.
Lenta.ru
При расчете пенсии в ПФР также учитывают количество накопленных пенсионных баллов, стоимость одного балла составляет 107,36 рублей.
Lenta.ru
Все сведения о накопленных пенсионных правах представлены в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
Российская газета

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В Минфине рассказали, как рассчитать сумму новой пенсии
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