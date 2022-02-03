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Эксперт Кваша рассказал, как самим рассчитать размер своей пенсии

Размер своей пенсии россиянин может рассчитать сам по формуле.
Газета.Ru
После индексации с 1 февраля 2022 года фиксированная выплата составила 6564 рубля 31 копейку.
Banki Loans
При расчете пенсии в ПФР также учитывают количество накопленных пенсионных баллов, стоимость одного балла составляет 107,36 рублей.
Lenta.ru
С учетом дополнительного повышения до 8,6 процента в феврале пенсионер должен получить пенсию в размере 16290 рублей.
Lenta.ru

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