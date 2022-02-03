Пометив публикацию как эксклюзивную, агентство Reuters сообщило, что, по словам пяти человек, знакомых с этим вопросом, уязвимость в программном обеспечении Apple, которую израильская компания NSO Group использовала для взлома iPhone в 2021 году, использовала ещё одна компания.