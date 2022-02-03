Высокая заболеваемость новым штаммом коронавируса "омикрон" может привести к краху правления председателя КНР Си Цзиньпина, заявил американский инвестор Джордж Сорос на телеконференции с Гуверовским институтом.
Пометив публикацию как эксклюзивную, агентство Reuters сообщило, что, по словам пяти человек, знакомых с этим вопросом, уязвимость в программном обеспечении Apple, которую израильская компания NSO Group использовала для взлома iPhone в 2021 году, использовала ещё одна компания.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о фабрикации Россией видео об Украине в качестве предлога для «вторжения».
Ассоциация журналистов Германии (DJV) призвала президента России Владимира Путина отменить запрет на вещание телеканала Deutsche Welle в России, который ввели в ответ на аналогичную в меру в отношении немецкоязычного канала RT DE в ФРГ.