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Эксперт Лазарева: не следует брать кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествия

Случается, что получение займа заканчивается большими проблемами.
РИА Новости
О том, от каких кредитов лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
РИА Новости
"По нашим оценкам, в первом полугодии 2021 года уровень закредитованности населения увеличился с 27% до 35% по сравнению с предыдущим полугодием. И пока мы ожидаем, что долговая нагрузка будет расти и дальше".
ПРАЙМ
Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме".
РИА Новости

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