"По нашим оценкам, в первом полугодии 2021 года уровень закредитованности населения увеличился с 27% до 35% по сравнению с предыдущим полугодием. И пока мы ожидаем, что долговая нагрузка будет расти и дальше".
Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме".
"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", — говорится в сообщении.