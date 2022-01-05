РИА НовостиЭксперт Лазарева: не следует брать кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествияСлучается, что получение займа заканчивается большими проблемами.РИА НовостиОт каких кредитов лучше воздержаться, агентству "Прайм" рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.ПРАЙМВ России отмечают бум потребительского кредитования.ФедералПрессЭксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме".РИА НовостиЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииЭксперт рассказала о мерах предосторожности при взятии кредитаТУТ НЬЮС03:10Юрист Лазарева: некоторые виды кредитов - это заведомо мошеннические схемыПРАЙМ19:03Самое цитируемоеЭксперты рассказали, почему не следует брать кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествияГлавный региональный02:45Эксперт Лазарева уверена, что не следует брать кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествияЦентральная Служба Новостей01:56Эксперт объяснила, какие кредиты лучше не братьФедералПресс20:52Юрист Лазарева посоветовала, какие кредиты лучше не братьLife.ru20:36Эксперт Лазарева: не следует брать кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествияРИА Новости19:15Показать ещёОценить17Поделиться