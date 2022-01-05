Будьте в Плюсе

Эксперт Лазарева: не следует брать кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествия

Случается, что получение займа заканчивается большими проблемами.
РИА Новости
От каких кредитов лучше воздержаться, агентству "Прайм" рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
ПРАЙМ
В России отмечают бум потребительского кредитования.
ФедералПресс
Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме".
РИА Новости

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Эксперт рассказала о мерах предосторожности при взятии кредита
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