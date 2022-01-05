"По нашим оценкам, в первом полугодии 2021 года уровень закредитованности населения увеличился с 27% до 35% по сравнению с предыдущим полугодием. И пока мы ожидаем, что долговая нагрузка будет расти и дальше".
Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме".
"Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку",- говорится на сайте правительства Казахстана.