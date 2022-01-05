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Эксперт Лазарева: не следует брать кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествия

Случается, что получение займа заканчивается большими проблемами.
РИА Новости
От каких кредитов лучше воздержаться, агентству "Прайм" рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
ПРАЙМ
"По нашим оценкам, в первом полугодии 2021 года уровень закредитованности населения увеличился с 27% до 35% по сравнению с предыдущим полугодием. И пока мы ожидаем, что долговая нагрузка будет расти и дальше".
ПРАЙМ
Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме".
РИА Новости

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Эксперт Лазарева предостерегла от оформления кредитов на акционных мероприятиях
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