"По нашим оценкам, в первом полугодии 2021 года уровень закредитованности населения увеличился с 27% до 35% по сравнению с предыдущим полугодием. И пока мы ожидаем, что долговая нагрузка будет расти и дальше".
Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме".
Казахстан не обращался к Москве за помощью из-за беспорядков в республике, в Кремле считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, вмешательство кого-либо извне недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа», предусматривающий уголовную ответственность за отрицание массового истребления белорусов в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.