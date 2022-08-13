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Эксперт Лазовский: за год цены на частные дома выросли на 15%

Стоимость частных домов в России за год выросла на 15%.
Известия
Максим Лазовский, возглавляющий строительную компанию «Дом Лазовского», в беседе с изданием «Известия
» рассказал о том, что стоимость частных домов в Российской Федерации всего за год увеличилась на 15 процентных пунктов.
Центральная Служба Новостей
Специалист привел пример, согласно которому бюджетный дом из газобетона с участком в 6 соток в пределах 6 км от Московской кольцевой автодороги.
Центральная Служба Новостей
В данный момент в эксплуатацию сдаются дома, построенные из материалов по старым ценам, изменение цены из-за стоимости стройматериалов следует ожидать не ранее начала 2023 года.
Известия

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Эксперт Лазовский рассказал, что за год цены на частные дома выросли на 15%
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Эксперт Лазовский: за год цены на частные дома выросли на 15%
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