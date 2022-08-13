Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что западные страны во главе с США уже «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике».
США озабочены сообщениями о том, что Верховный суд Донецкой народной республики предъявил обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии в участии в боевых действиях на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
По мнению автора, если не произойдет "политического землетрясения", Трасс наверняка станет следующим британским премьером и сможет повлиять на судьбу королевства, а в худшем случае - она может принести больше вреда, чем ушедший в отставку Борис Джонсон.
Украина с трудом платит жалованье военнослужащим и вынуждена печатать деньги, чтобы покрыть расходы на военные нужды, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра финансов страны Сергея Марченко и заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука.