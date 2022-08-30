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Эксперт Лебединская заявила о возможности повышенной пенсии при ее отложенном оформлении

Российские граждане могут отложить оформление пенсии на срок от года до десяти лет, впоследствии выплата будет назначена в повышенном размере.
ПРАЙМ
Пенсионный возраст в 2022 году составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.
РИА Новости
“Чем больше отчисления работодателя от официальной зарплаты, тем выше будет пенсия”, — пояснила экономист.
РИА Новости
Если отложить оформление пенсии и продолжить работать, стаж и количество пенсионных коэффициентов будет расти.
ПРАЙМ

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Эксперт Лебединская заявила о возможности повышенной пенсии при ее отложенном оформлении
РИА Новости18:15
Эксперт Лебединская: отложить оформление пенсии можно на 1-10 лет, позже выплаты будут больше
ПРАЙМ18:01
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