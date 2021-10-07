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Эксперт Ледент: ввод «Северного потока — 2» снизит цены на газ в Европе

Цены на газ уменьшатся через несколько месяцев, если российский газопровод «Северный поток – 2» ввести в эксплуатацию, заявил экономист нидерландского банка Филипп Ледент.
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Еще одним фактором стали холодные зима и весна, которые опустошили хранилища голубого топлива.
Экономика сегодня
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
РИА Новости
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке.
Взгляд.ру

С чего всё началось

Экономист Ледент заявил, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» снизит цены на газ
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" позволит снизить цены на газ через несколько месяцев, такое мнение РИА Новости высказал старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент (Philippe Ledent).
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