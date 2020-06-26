Политика

Взгляд.руВзгляд.руЭксперт: Лобков целенаправленно и намеренно нарушил закон

2 фото
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Лобков специально готовил попытку двойного голосования по закону о поправках к конституции, однако это нарушение было бы обнаружено и без его заявления.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперт: Лобков целенаправленно и намеренно нарушил закон

Взгляд.ру09:12

Аналитик назвал попытку Лобкова проголосовать дважды «сознательной провокацией»

Ruposters.ru09:07

Правозащитник из Латвии прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым

ФедералПресс08:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 15:34, Ашберн
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
10
Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
20
Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
9
Происшествия

В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса

Российская газета 12:13
6
Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru вчера в 11:21
1,6K
Армия и оружие

Устаревшие F-22 пополнят ВВС США из-за проблем с новыми истребителями

Источник фото: The drive Командующий ВВС США Майк Холмс рассказал изданию The drive, что из-за проблем с новыми истребителями F-22 Raptor, авиапарк пополнят самолёты, которые ныне выполняют роль учебно-тренировочных.
HotGeo вчера в 04:07
15
Здоровье

В ОАЭ более 2 тыс. человек вылечили от коронавируса стволовыми клетками

Более 2 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Центре стволовых клеток Абу-Даби с помощью терапии на их основе.
Взгляд.ру 14:58
Авто

Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
2
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
1K
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
1,1K
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе

Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
WomanHit.ru 03:23
8
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
860
Шоу-бизнес

Британская поп-звезда показала фото в прозрачном белье

Британская поп-звезда Рита Ора опубликовала в Instagram новый снимок, на котором загорает в нижнем белье.
ФАН 09:59
Футбол

Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
RT на русском 12:42
Политика

Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Парламентская газета 13:56
2
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
1,5K
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
10
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
2,1K
Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
1,9K
Космос

Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны

Planet Today 05:01
19
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
114
Политика

Россия ответила на протест Японии

Как сообщалось ранее, Япония выразила России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Вести.Ru 08:06
825
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
80
Общество

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля

Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
519
Общество

Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
1
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
66
Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
53
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
107
Гаджеты

Xiaomi в РФ объявила скидки на Redmi Note 9 с четырьмя камерами и NFC

В смартфоне установлена четверная камера с основным модулем на 48 Мп. Также аппарат оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты.
Газета DAILY 14:45
1
Футбол

«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

CT news 11:07
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Лобков
Российский журналист
Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском «Пятом канале», ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное