Политика
Взгляд.руЭксперт: Лобков целенаправленно и намеренно нарушил закон
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Лобков специально готовил попытку двойного голосования по закону о поправках к конституции, однако это нарушение было бы обнаружено и без его заявления.
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Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета 12:13
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru вчера в 11:21
Армия и оружие
Устаревшие F-22 пополнят ВВС США из-за проблем с новыми истребителями
Источник фото: The drive Командующий ВВС США Майк Холмс рассказал изданию The drive, что из-за проблем с новыми истребителями F-22 Raptor, авиапарк пополнят самолёты, которые ныне выполняют роль учебно-тренировочных.
HotGeo вчера в 04:07
Здоровье
В ОАЭ более 2 тыс. человек вылечили от коронавируса стволовыми клетками
Более 2 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Центре стволовых клеток Абу-Даби с помощью терапии на их основе.
Взгляд.ру 14:58
Авто
Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia
Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе
Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
WomanHit.ru 03:23
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Британская поп-звезда показала фото в прозрачном белье
Британская поп-звезда Рита Ора опубликовала в Instagram новый снимок, на котором загорает в нижнем белье.
ФАН 09:59
Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
RT на русском 12:42
Политика
Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Парламентская газета 13:56
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Космос
Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны
Planet Today 05:01
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
Россия ответила на протест Японии
Как сообщалось ранее, Япония выразила России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Вести.Ru 08:06
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Общество
Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Гаджеты
Xiaomi в РФ объявила скидки на Redmi Note 9 с четырьмя камерами и NFC
В смартфоне установлена четверная камера с основным модулем на 48 Мп. Также аппарат оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты.
Газета DAILY 14:45