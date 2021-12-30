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Эксперт Макаров предложил повременить с покупкой валюты при повышении ключевой ставки ЦБ

Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику, поэтому гражданам стоит на время отложить идею о приобретении валюты, рассказал агентству «Прайм» замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.
ПолитРоссия
Макаров отметил, что до следующего заседания Банка России, запланированного на 11 февраля, не стоит ожидать серьезного укрепления рубля.
РИА Новости
"Сюда же стоит отнести риски введения масштабных локдаунов, которые также не способствуют росту мировой экономики. Тем не менее, в целом по следующему году цена на нефть скорее всего будет в диапазоне 80$ за баррель", — рассказал аналитик.
ПРАЙМ
Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков ранее предложил россиянам хранить сбережения в мультивалютном портфеле.
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