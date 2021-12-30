Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику, поэтому гражданам стоит на время отложить идею о приобретении валюты, рассказал агентству «Прайм» замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.
"Сюда же стоит отнести риски введения масштабных локдаунов, которые также не способствуют росту мировой экономики. Тем не менее, в целом по следующему году цена на нефть скорее всего будет в диапазоне 80$ за баррель", — рассказал аналитик.
Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы вырастет на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля, не изменится стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.