РИА НовостиЭксперт Макаров призвал воздержаться от покупки валюты при повышении ключевой ставки ЦБЗаместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством «Прайм» посоветовал не покупать валюту при повышении Центробанком РФ ключевой ставки.Экономика сегодняИностранную валюту лучше не покупать, когда Центробанк РФ проводит жесткую денежно-кредитную политику и повышает ключевую ставку, реагируя на рост инфляции.ФАНУ инвесторов появляется возможность рассмотреть более выгодные рублевые инструменты.ПРАЙМПричин для ослабления рубля в 2022 году нет.ФАНЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияGazeta.SPbЭкономика сегодняНародные новостиФАНПодробнее о событииЭксперт Макаров предложил повременить с покупкой валюты при повышении ключевой ставки ЦБПолитРоссия03:03Финансист Макаров: от покупки валюты лучше воздержаться во время ужесточения ДКП ЦентробанкомПРАЙМ19:03Самое цитируемоеЭксперт Макаров рекомендовал не спешить с покупкой валют в период ужесточения ДКПНародные новости02:18Ужесточение монетарной политики будет поддерживать курс рубляФАН01:46Россиянам рассказали, когда лучше воздержаться от покупки валютыGazeta.SPb19:30Эксперт Макаров призвал воздержаться от покупки валюты при повышении ключевой ставки ЦБРИА Новости19:18Эксперт Макаров призвал выбирать правильный момент для покупки валютыЭкономика сегодня01:54Показать ещёОценить16Поделиться