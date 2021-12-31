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Эксперт Макаров призвал воздержаться от покупки валюты при повышении ключевой ставки ЦБ

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством «Прайм» посоветовал не покупать валюту при повышении Центробанком РФ ключевой ставки.
Экономика сегодня
Иностранную валюту лучше не покупать, когда Центробанк РФ проводит жесткую денежно-кредитную политику и повышает ключевую ставку, реагируя на рост инфляции.
ФАН
У инвесторов появляется возможность рассмотреть более выгодные рублевые инструменты.
ПРАЙМ
Причин для ослабления рубля в 2022 году нет.
ФАН

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Эксперт Макаров предложил повременить с покупкой валюты при повышении ключевой ставки ЦБ
ПолитРоссия03:03
Финансист Макаров: от покупки валюты лучше воздержаться во время ужесточения ДКП Центробанком
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