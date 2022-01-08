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Эксперт Манжос назвал перспективными вложения в рублевые активы в 2022 году

Сложившаяся в последнее время ситуация оказалась на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов.
ПРАЙМ
Эксперт при этом повторяет, что на рубеже 2021-2022 годов рублевые активы выглядят привлекательно по временной стабильности обменного курса рубля.
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Исходя из ориентированности отечественной экономики на экспорт сырья, наиболее устойчивые и рентабельные крупные российские компании относятся к добывающим отраслям.
ПРАЙМ
В начале 2022 года вполне очевидно, что достаточно высокие цены на нефть, природный газ и каменный уголь сохранятся, как минимум, до начала следующего лета.
ПРАЙМ

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Эксперт Манжос назвал перспективными вложения в рублевые активы в 2022 году
РИА Новости20:19
Инвестор Манжос: сейчас рублевые активы выглядят привлекательно из-за стабильности курса рубля
ПРАЙМ20:04
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