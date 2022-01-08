РИА НовостиЭксперт Манжос назвал перспективными вложения в рублевые активы в 2022 годуСложившаяся в последнее время ситуация оказалась на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов.ПРАЙМЭксперт при этом повторяет, что на рубеже 2021-2022 годов рублевые активы выглядят привлекательно по временной стабильности обменного курса рубля.ПРАЙМИсходя из ориентированности отечественной экономики на экспорт сырья, наиболее устойчивые и рентабельные крупные российские компании относятся к добывающим отраслям.ПРАЙМВ начале 2022 года вполне очевидно, что достаточно высокие цены на нефть, природный газ и каменный уголь сохранятся, как минимум, до начала следующего лета.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Манжос назвал перспективными вложения в рублевые активы в 2022 годуРИА Новости20:19Инвестор Манжос: сейчас рублевые активы выглядят привлекательно из-за стабильности курса рубляПРАЙМ20:04Показать все источникиОценить1Поделиться