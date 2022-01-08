РИА НовостиЭксперт Манжос назвал перспективными вложения в рублевые активы в 2022 годуСложившаяся в последнее время ситуация оказалась на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов.ПРАЙМНе последнюю роль в этом играет повышение Центробанком страны ключевой ставки.ГлобалМСК.руИсходя из ориентированности отечественной экономики на экспорт сырья, наиболее устойчивые и рентабельные крупные российские компании относятся к добывающим отраслям.ПРАЙМВторым по привлекательности сектором российской экономики с точки зрения инвестиций выступает металлургическая отрасль.ПРАЙМЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ПолитРоссияФАНNewInformПодробнее о событииСтабильность рубля и высокая ставка ЦБ РФ привлекают зарубежных инвесторовNewInform05:57Инвестор Манжос: сейчас рублевые активы выглядят привлекательно из-за стабильности курса рубляПРАЙМ20:04Самое цитируемоеИнвестор Манжос указал на интерес иностранцев к рублевым облигациямЭкономика сегодня03:41Эксперт Виталий Манжос назвал перспективными вложения в рублёвые активы в этом годуГлобалМСК.ру00:18Инвестор Манжос объяснил растущую популярность рублевых активов за рубежомФАН03:02Риск-менеджер Манжос: Наступило время, чтобы обменять валюту и вложиться в рублевые активыТелеканал 360°23:51Эксперт Манжос назвал перспективными вложения в рублевые активы в 2022 годуРИА Новости20:19Показать ещёОценить26Поделиться